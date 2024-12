A422 – Rojões e palmas marcam despedida ao menino Mateus

No final da tarde desta sexta-feira, dia 20, cerca de 200 pessoas se despediram do menino Mateus Bernardo Valim (foto abaixo), de 10 anos, no Cemitério Municipal da Saudade.

Mateus saiu de sua casa, na rua General Osório, na tarde de 11 de dezembro, pedalando sua bicicleta, e não voltou mais. No mesmo dia, segundo o réu confesso dos crimes, ele foi morto em esquartejado.

Seis dias após o desaparecimento, partes do corpo e algumas peças de roupas de Mateus foram encontradas à margem de um córrego, entre o estádio Tonicão e o Tênis Clube.

Mesmo faltando partes do corpo (cabeça e braços), que ainda não foram encontradas, a família decidiu realizar o sepultamento após a liberação do Instituto Médico Legal.

Após ser liberado pelo IML, o corpo levado ao Velório do Complexo Prudenciana num caixão lacrado que ostentava uma fotografia do menino Mateus.

O velório durou apenas pouco mais de uma hora. Às 15 horas, acompanhado por dezenas de motocicletas, o cortejo fúnebre saiu em direção ao cemitério, .

Mateus foi sepultado no jazigo 56.839 do lote 3, setor 277 e quadra 43.

Além de aplausos, rojões foram disparados ao ar, como forma de homenagear o menino Mateus.

As investigações da Polícia Civil continuam em busca de informações que possam levar à localização do restante do corpo e visando apurar as verdadeiras causas do crime brutal, que chocou toda a sociedade.

SEM DESPESA – Os diretores da empresa funerária Santa Rosa, comovidos com o triste acontecimento, se colocaram à disposição da família e ofereceram, sem custos, todo o serviço funeral, preparo do corpo e a urna funerária.