A406 – Motorista é preso com uma tonelada e 200 kg de maconha e dezenas de placas de veículos

Mais uma grande apreensão de drogas realizada pela Polícia Militar Rodoviária, que tem sede em Assis.

Nos primeiros minutos desta quarta-feira, dia 11 de dezembro, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário -TOR- deu sinal de parada obrigatória ao condutor de uma caminhonete S-10, branca, que passava pelo km 16 da rodovia Lauro Alves Barroso, em Timburi.

No entanto, o motorista não obedeceu o sinal de parada obrigatória e fugiu. Um pouco adiante, ele perdeu o controle da direção e a caminhonete bateu num talude, à margem da rodovia.

O motorista, de 25 anos, foi preso em flagrante.

Durante a revista, os policiais entraram 1.709 tabletes de maconha na caçamba e no banco traseiro da caminhonete. No veículo, também foram encontradas dezenas de placas de veículos para tentar ludibriar a fiscalização.

Quando os policiais realizaram uma consulta no sistema, descobriram que a caminhonete havia sido roubada há quase um ano, na cidade de Ibitinga. Precisamente no dia 14 de dezembro de 2023 foi registrado o boletim de ocorrência do roubo.

O motorista contou aos policiais que levaria a droga da cidade de Marechal Cândido Rondon/PR para São Paulo.

Na Delegacia de Polícia de Ourinhos, a droga foi pesada e totalizou 1.200 quilos.