A396- De volta ao futebol, Assisense avança na Taça ‘Cidade de Londrina’

O Clube Atlético Assisense, após dois anos de inatividade por conta de uma parceria informal com o VOCEM, está de volta do cenário do futebol e já se prepara para a disputa do Campeonato Paulista da Série B Sub23 2025, que terá início em abril.

Desde que foi informado pela diretoria do VOCEM sobre o fim da parceria e orientado a deixar as dependências do Centro de Treinamento ‘Padre Belini’, o presidente do Assisense, Fabinho Melo, transferiu as instalações e treinos de sua equipe para uma chácara do presidente do Conselho Deliberativo do Assisense, Jamil Haddad Filho.

Tendo uma equipe jovem sob seu comando, Fabinho passou a acumular a função de treinador e inscreveu o ‘Falcão do Vale’ para disputar a Taça ‘Cidade de Londrina’, que reúne 11 equipes dos estados do Paraná e São Paulo.

Na estreia, sábado, dia 30 de novembro, o Atlético Assisense derrotou o LGM Footbal por 2 a 0, com dois gols do meio-campista Neumar (foto abaixo).

Jogadores comemoram gol do Assisense

Foto: Paulo H. Dias

Na segunda rodada, segunda-feira, 2 de dezembro, os comandados de Fabinho Melo foram derrotados pelo EBAEC/TGN, de Arapongas, por 3 a 2. Neumar e Heitor anotaram os gols do ‘Falcão do Vale’.

Nesta quarta-feira, dia 4, no estádio de Cambé, em confronto que valia classificação para as quartas de final, o Assisense derrotou o Clube Atlético Platinense por 3 a 0, com gols de Tiago, Marcelo e Samuel Pantoja.

O time do técnico Fabinho entrou em campo com: Guilherme; Djúlio, Felipe, Cabeça e Samuel P., Thiago, Martins, Gustavo e Neumar; Marcelo e Luan. Depois, entraram: Guilherme, Felipe, Maciel, Daniel, João Renato, João ‘Piloto’, Pedro e Igor.

Classificado para as quartas-de-final da Taça Cidade de Londrina, o Assisense enfrentará o Arapongas Esporte Clube nesta sexta-feira, dia 6 de dezembro. Se vencer, avança às semifinais.

Delegação do Assisense que disputa a Taça em Londrina

Imagem: Paulo H. Dias