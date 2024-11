A383 – Bispo, padres, seminaristas e fiéis da Diocese de Assis participam de celebração em Aparecida

Uma caravana liderada pelo bispo Dom Argemiro de Azevedo, composta por dezenas de padres, seminaristas, leigos e fieis da Diocese de Assis, viajou mais de 600 km até a cidade de Aparecida, onde aconteceu, na manhã desta quinta-feira, dia 28 de novembro, uma celebração no Santuário Nacional de Aparecida em Ação de Graças pelos 96 anos da Diocese de Assis. A celebração, transmitida, ao vivo, pela TV Aparecida, foi presidida por Dom Argemiro.

Bispo, padres e seminaristas da Diocese de Assis

Acompanhe a homilia da missa, presidida pelo bispo diocesano:

“Estimados irmãos e irmãs em Cristo,

Hoje nos reunimos na Casa da Mãe Aparecida, nossa Padroeira Nacional, em um momento de profunda reflexão e oração, lembrando-nos das abundantes graças que Deus tem derramado sobre nós. Neste dia, conhecido em muitos países e culturas como o dia nacional de Ação de Graças, somos chamados a refletir sobre os muitos dons que recebemos ao longo do ano, reconhecer as bênçãos de Deus em nossas vidas e agradecer por Sua constante presença, cuidado e misericórdia. Em meio a esse clima de ação de graças, recordamos com alegria os 96 anos da nossa Diocese de Assis, que ao longo de sua história tem sido uma fonte de luz, evangelização e testemunho cristão. Também é um momento propício para agradecermos a proteção de São Francisco de Assis, santo que com seu exemplo, com sua vida de entrega, pobreza, humildade e amor à criação, nos inspira a viver o Evangelho de forma integral em nossa Diocese. Parabenizamos nossa Diocese e louvamos a Deus por todos os frutos espirituais que ela tem gerado na vida de seus fiéis e por todas as obras pastorais realizadas na nossa região. Neste aniversário, somos chamados a renovar nosso compromisso de viver em comunhão, em oração e com um coração aberto para a missão que nos é confiada. Agradecemos a Deus por Sua bondade e generosidade.

Neste contexto de gratidão, encontramos no evangelho de hoje, o desafio de olhar para as dificuldades da vida com os olhos da fé, confiantes de que, em meio às tribulações, nossa redenção está próxima.

Neste contexto evangélico de esperança, estamos próximos a iniciar o Ano Jubilar de 2025 – Jubileu de Esperança, um tempo de renovação espiritual e de reflexão sobre a esperança da salvação em Cristo, que nos convida a olhar para o futuro com confiança. O Jubileu será uma oportunidade para uma renovação profunda da nossa fé, renovando nossa esperança e nosso amor ao Senhor.

Neste contexto, estamos aqui para pedir a intercessão de Nossa Senhora Aparecida para que possamos seguir firmes na fé, sabendo que a “esperança não engana” e unidos em comunhão. Pois, a Virgem Maria, a Mãe Aparecida, nossa Padroeira Nacional, intercede por nós, nos ensinando a viver com confiança em Deus, especialmente em tempos de tribulação. O Papa Francisco, ensina que a Virgem é para nós uma mãe cheia de misericórdia, que nos acompanha sempre, nos dá coragem para enfrentar as adversidades e nos ajuda a olhar com confiança para o futuro. Ela é sinal da presença materna de Deus em nosso meio.

Nossa Mãe Aparecida nos ajuda a olhar para os desafios da vida com fé, coragem e gratidão. Ela é um farol de esperança para todos nós, especialmente para o povo brasileiro. Para tanto, repito as palavras do Papa Francisco, quando esteve neste Santuário em 2013:

“Queridos amigos, viemos bater à porta da casa de Maria. Ela abriu-nos, fez-nos entrar e nos aponta o seu Filho. Agora Ela nos pede: «Fazei o que Ele vos disser» (Jo 2,5). Sim, Mãe, nos comprometemos a fazer o que Jesus nos disser! E o faremos com esperança, confiantes nas surpresas de Deus e cheios de alegria. Assim seja”.

Nós também estamos aqui na casa de Maria, e no Evangelho de hoje, o seu Filho Jesus nos fala com clareza sobre os tempos difíceis que virão. Ele profetiza a destruição de Jerusalém e as tribulações que os discípulos iriam enfrentar. A cena apresentada por Jesus é de grande sofrimento: guerras, perseguições e uma terrível aflição para aqueles que viviam na terra santa. Este aviso de Jesus se reflete, em um nível mais amplo, em todas as épocas da história humana. O Senhor nos alerta para a inevitabilidade de momentos difíceis, crises e perseguições. No entanto, Ele nos pede para não cairmos no desespero, mas sim mantermos nossa confiança em Deus.

Jesus continua dizendo que, além da destruição de Jerusalém, haverá sinais cósmicos, agitação nas forças celestes e na terra, e o pânico tomará muitos. Mas, em contrapartida, Ele nos exorta: “Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai a cabeça, porque a vossa redenção está próxima”.

Essas palavras de Jesus são um convite a olhar para o futuro com uma esperança renovada. Ele nos diz que, mesmo nos momentos de grande tribulação, é possível manter a esperança, porque, ao final, Deus nos oferece a Sua salvação. A redenção de Cristo está próxima e, portanto, o sofrimento não é o fim. A cruz e a dor de hoje têm a promessa da ressurreição de amanhã.

Olhando para nossa história como Diocese, sabemos que ao longo dos 96 anos de caminhada, a Igreja em Assis também enfrentou desafios, mas sempre com a confiança de que a graça de Deus esteve presente, nos guiando e fortalecendo.

Queridos irmãos e irmãs! Querido povo de Deus! Saibamos levar para casa a mensagem do Evangelho de hoje, que nos ensina a olhar para os tempos de dificuldades com fé e esperança, sabendo que, por mais desafiadores que sejam os momentos, nossa redenção está próxima, que Jesus Cristo virá para nos resgatar. Neste dia nacional de Ação de Graças, somos chamados a renovar nossa confiança em Deus e a viver com gratidão, atentos aos sinais de Sua presença e de Sua misericórdia.

Recordando novamente o Ano Jubilar de 2025 que está por vir: será uma oportunidade para fortalecer nossa esperança na salvação e renovar nossa vida de fé. Caminhemos juntos, como peregrinos de esperança, em comunhão, discernindo e fazendo a vontade de Deus. Que a intercessão de Nossa Senhora Aparecida nos ajude a viver com mais vigilância, oração e gratidão, para que possamos ser sempre mais fiéis ao Senhor.

E como Diocese de Assis, ao celebrarmos seus 96 anos, possamos continuar a ser uma Igreja sinodal, acolhedora e missionária, que confia na misericórdia de Deus e na Sua promessa de salvação. Que possamos continuar a caminhar juntos, na missão de anunciar o Evangelho de Cristo. Que esses 96 anos sejam um sinal de fidelidade à missão confiada a todos nós por Deus.

Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo!“