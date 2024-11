A362 – Três sepultamentos em Assis neste dia 19 de novembro

Há três sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 19 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Eunice Alves Góis, de 91 anos, está sendo velada na 2ª Igreja Presbiteriana Independente, na vila Ribeiro, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30. O sepultamento foi marcado para às 15 horas.

No Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional de Assis, está sendo velado Carlos Alexandre Ferreira Costa (foto abaixo), de 40 anos, que morava na rua Belo Horizonte. O sepultamento acontecerá às 15h30.

O senhor Paulo Batistela, de 92 anos, está sendo velado na Catedral de Assis, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30. O sepultamento foi marcado para às 16 horas.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultada a nutricionista do Hospital Regional, Cynthia Jabur, de 49 anos, filha do médico e ex-prefeito Zacharias Jabur. O corpo está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!