A359 – Time que estreou goleando o VOCEM no Tonicão é campeão paulista sub20

O Grêmio Novorizontino, que estreou no Campeonato Paulista da categoria sub20 goleando o VOCEM no estádio Tonicão por 5 a 0, sagrou-se campeão estadual ao derrotar o São Paulo Futebol Clube por 3 a 0, na noite de sexta-feira, dia 15 de novembro, no estádio Novelli Júnior, em Itu. No primeiro confronto da final, o jogo terminou empatado em 1 a 1, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

ESTREIA COM GOLEADA – No dia 12 de abril, o Grêmio Novorizontino estreou no Campeonato Paulista sub20 jogando no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, em Assis.

O ‘Tigre do Vale’, comandado pelo técnico Rafael Sutcchi, goleou o ‘Esquadrão da Fé’, do treinador Ricardo Martins, por 5 a 0. No primeiro tempo, os visitantes já venciam por 3 a 0, com gols de Pedro ‘Baloteli’, Hector e Enzo. Na segunda etapa, Hector e Alexsandro completaram o placar.

Naquele tarde, o Grêmio Horizontino iniciava sua caminhada rumo ao título jogando com: João Vitor, Antony, Kauan, Gabriel e Enzo; Vanderlei Kauã, Miguel, Romário e Hector; Pedro ‘Baloteli’ e Alexsandro. Durante a partida, entraram: Pedro Henrique, Bruno, Kauan Kelvin, Victor Gabriel e Matheus.

No segundo jogo entre as duas equipes, no dia 17 de maio, em Novo Horizonte, o ‘Tigre do Vale’ aplicou uma sonora goleada de 6 a 0, com gols de Vanderlei Kauã (2), Romário, Francisco, Kauan Kelvin e Pedro ‘Baloteli’.

Com 9 vitórias e um empate, o Grêmio Novorizontino terminou a primeira fase como líder invicto do Grupo 1, somando 28 pontos. O time marcou 37 gols e sofreu apenas 5.

já o VOCEM de Assis terminou na penúltima posição do grupo, à frente apenas do Tupã. O ‘Esquadrão da Fé’ conquistou apenas uma vitória, empatou duas vezes e sofreu 7 derrotas. Marcou 10 gols e sofreu 23.

TÍTULO – Contra o ‘Tricolor do Morumbi’, na grande decisão, o Novorizontino fez 3 a 0, com gols de Adriano, Pedro ‘Baloteli’ e Victor Gabriel.

No jogo do título, o técnico Rafael Stucchi escalou o time com a praticamente a mesma formação que estreou com goleada sobre o VOCEM: João Victor; Antony, Bruno, João Vitor e Gabriel; Vanderley Kauã, Enzo, Romário e Hector; Pedro ‘Baloteli’ e Adriano. Entraram: Miguel, Artur, Kauan, Francisco e Victor Gabriel.

Com 19 gols marcados, o atacante Pedro ‘Baloteli’ foi o artilheiro isolado do Campeonato Paulista da categoria sub-20.

Imagem: Higor Basso/Novorizontino