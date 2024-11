A358 – BASQUETE – Sub15 de Assis briga por título e adulto por vaga na final neste domingo, no Jairão

Rodada tripla de basquete no ginásio de esportes Jairo Ferreira dos Santos, o Jairão, em Assis, neste domingo, dia 17 de novembro.

Todos os jogos fazem parte de competições organizadas pela Liga Centro Oeste Paulista de Basquete e têm entrada franca.

A rodada começa com a decisão do terceiro lugar na categoria sub15, entre as equipes de Marília e Lins.

Logo em seguida, os meninos do sub15 da Associação Novo Basquete Assis (foto abaixo), comandados pelo técnico César Fabretti, tentam o título da categoria contra o Luso Bauru.

Na semifinal, Assis derrotou Lins por 75 a 54. Os principais pontuadores de Assis foram: Luiz Felipe (33), e Luiz Gustavo e Pedro Calabrez (13).

“Assim como nos dois jogos da fase de classificação, Lins começou com uma defesa bem posicionada, conseguiu conter nosso ataque e o primeiro quarto que terminou 16 a 13. A partir do segundo quarto, encontramos o espaço na defesa adversária, abrimos vantagem e garantimos a vitória”, explicou Favretti.

O treinador, mais uma vez, destacou o papel da torcida e apoio das empresas parceiras do projeto da Associação Novo Basquete Assis: “Nossa torcida foi primordial e apoiou a equipe durante todo jogo. Agora é foco total na decisão deste domingo, para que possamos conquistar mais um título para a cidade de Assis”, e continuou: “Gostaria de agradecer nossos patrocinadores: Nova América, Casa di Conti, FEMA e Sicredi, além da Secretaria Municipal de Esportes e a Casa das Crianças ‘Dom Antônio José dos Santos’, finalizou.

Sub15 de Assis enfrentará o Luso Bauru na final

Após a decisão do título da categoria sub15, a equipe adulta de Assis (foto abaixo)tenta a vaga na final da Liga de Basquete Centro Oeste Paulista em confronto com a equipe de Garça.

Equipe adulta de Assis busca vaga na final