A356 – Prova Padre Beline tem recorde de atletas e novo nome na galeria dos campeões

A Prova Pedestre Beline chegou à sua 41ª edição nesta sexta-feira, feriado de 15 de novembro, com recorde de corredores e um novo campeão para a galeria dos atletas que triunfaram desde 1983, quando a prova foi realizada pela primeira vez.

Neste ano, atendendo solicitação de muitos corredores, a organização da prova diminuiu o trajeto de 7 km para 5 km. A largada foi dada exatamente às 7h30, em frente ao barracão da Escola de Samba Unidos da Vila Operária, na rua Tibiriçá, na passagem da linha férrea, ligando a vila Operária à vila Xavier (foto abaixo).

Momento da largada da Prova Padre Beline

Imagem: Mundozinhos

De acordo com Fernando Pasquarelli, da TV Com Running, empresa parceira da Escola de Samba Unidos da Vila Operária na organização da competição, mais de 250 atletas se inscreveram para a corrida. “Esse número superou nossas expectativas, levando em consideração que as inscrições foram abertas 10 dias antes do evento e por concorremos com duas provas na região na mesma semana”, explicou.

Domingo, dia 10 de novembro, aconteceu a 2ª Prova Pedestre de Palmital e neste domingo, dia 17, em Paraguaçu Paulista, haverá a 34ª Prova Pedestre ‘Melão’, em homenagem ao saudoso corredor José de Oliveira Melo.

CAMPEÕES – O mais novo campeão a integrar a galeria dos que venceram a Prova Pedestre Padre Beline é Lucas da Silva Leme, de 34 anos, atleta da equipe CAPTOM. Ele completou o percurso de 5 km no tempo de 18 minutos e 11 segundos.

A vitória se consolidou após ele ultrapassar Fábio Pontes Ferreira, da Tarumã Runners, na rua João Ramalho, no trecho conhecido como ‘Mata da Unesp’.

Mesmo ultrapassado, Fábio manteve o ritmo e foi o segundo colocado, com o tempo de 18 minutos e 44 segundos.

Outro tarumãense, Marcos Aurélio de Lima, o ‘Fala Fina’, que começou a prova na dianteira, terminou em terceiro, com o tempo de 19 minutos.

Entre as mulheres, a primeira a cruzar a linha de chegada foi a candidomotense Ana Karolina Rodrigues, da equipe Pinguinha Assessoria Esportiva, com o tempo de 20 minutos e 45 segundos. A vice-campeã foi Ana Cláudia Carolina, da Tarumã Runners, com o tempo de 21 minutos e 17 segundos. Na terceira posição, cruzou outra atleta de Cândido Mota, Graziele Araújo, da equipe Pinguinha Assessoria Esportiva, que completou os 5 km com o tempo de 21 minutos e 43 segundos.

EQUIPES – O destaque da Prova Pedestre Padre Beline, mais uma vez, foi a participação das equipes. As que tiveram maior número de atletas concluindo a prova foram premiadas.

Tarumã Runners foi a campeã, com 60 atletas completando os 5 km. A equipe CAPTOM, de Assis, foi vice-campeã, com 38 corredores cruzando a linha de chegada e equipe Pinguinha Assessoria Esportiva, de Cândido Mota, ficou com a terceira colocação.

HOMENAGEADO – O homenageado da prova que acontece há 41 anos, Padre Aloísio Beline, nasceu em 5 de novembro de 1911 e morreu no dia 3 de maio de 1996, na Itália, onde passou os últimos anos de sua vida. Ele foi pároco da Vila Operária por mais de 35 anos. Antes de ser recolhido na Itália, ele atuou na Paróquia do Bonfim, em Assis.