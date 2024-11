A354 – VOCEM estreia dia 22 de janeiro; tabela sairá nos próximos dias

O VOCEM estreia no Campeonato Paulista da série A4 no dia 22 de janeiro, mas o adversário e o local da partida serão anunciados nos próximos dias, quando a Federação Paulista de Futebol divulgará a tabela os jogos da primeira fase. Todas as partidas serão transmitidas, ao vivo, no canal Paulistão, do YouTube, que conta com 3,2 milhões de inscritos atualmente.

A confirmação dos 16 participantes, a fórmula de disputa e a data do início da competição foram anunciadas no Conselho Arbitral, realizado na quarta-feira, dia 13 de novembro, no Pacaembu, em São Paulo. O VOCEM esteve representado pelo seu presidente Lauro Valim.

A segunda edição da série A4 terá o mesmo sistema de disputa de 2024, com limite de idade de 23 anos aos atletas, mas permissão de até cinco jogadores com idade liberada por partida.

Na primeira fase, os 16 clubes se enfrentam em turno único, avançando para a segunda fase os oito melhores colocados. As quartas, semifinais e finais serão disputadas em ida e volta. A decisão está marcada para o dia 27 de abril.

Em caso de igualdade nas fases de mata-mata, o time que possui a melhor campanha garante a classificação. Os dois finalistas garantem acesso para o Paulistão A3 de 2026. Por outro lado, os dois últimos colocados da fase de grupo serão rebaixados para a Segundona Paulista, quinta e última divisão do futebol estadual.

Em 2025, os clubes participantes do Paulistão A4 serão: Araçatuba, Barretos, Colorado Caieiras, Inter de Bebedouro, Jabaquara, Joseense de São José dos Campos, Matonense, Nacional da capital, Osasco Audax, Paulista de Jundiaí, Penapolense, São Caetano, São-Carlense, Taquaritinga, União Barbarense de Santa Bárbara do Oeste e VOCEM de Assis.

Reunião aconteceu na Arena Pacaembu

Divulgação FPF