A352 – VOCEM tem 12 jogadores contratados, afirma diretoria, que pediu à prefeita para ter jogos à noite, no Tonicão

Em reunião com a prefeita eleita, Telma Andrade Spera, e o vice-prefeito, Alexandre Cachorrão, na segunda-feira, dia 11 de novembro, a diretoria do VOCEM confirmou que participará do Conselho Arbitral do Campeonato Paulista da Série A4 nesta quarta-feira, dia 12, na sede da Federação Paulista de Futebol, e confirmará inscrição na competição, que deverá ter início no final de janeiro de 2025.

O presidente do Conselho Deliberativo, Edson Fiuza, disse à prefeita que, além do técnico Marco Campagnolo, já anunciado recentemente, 12 jogadores estão contratados, além de quatro atletas revelados na base: o goleiro Rafael Cristino, o zagueiro Luis Fernando, o médio volante Pedro e o lateral esquerdo Alexandre Alves, promovidos ao elenco profissional neste ano.

Fiuza afirmou que pretende reassumir o comando do time neste ano em busca do tão sonhado acesso à Série A3. “Estamos montando um time para subir, com jogadores escolhidos a dedo e com perfil da divisão”, garantiu.

O comentarista Wander Luis, que integrará a diretoria a pedido de Fiuza, informou ao JS que nenhum atleta que passou por Assis em 2024 continuará no elenco. “Tínhamos interesse no Samuel (zagueiro) e no Zé Augusto (volante), mas o salário reivindicado por eles está fora da nossa realidade”, justificou.

DESTAQUE – Fiuza evitou antecipar nomes dos jogadores contratados, antes da assinatura de vínculo, mas revelou que um dos destaques será o meio campista e lateral esquerdo Gabriel Rapchan (foto abaixo), de 27 anos, que disputou a Copa Paulista pelo Votuporanguense. com passagens pelo Marília.

Gabriel Rapchan

À NOITE – Entre as solicitações à prefeita eleita, que já se manifestou favorável à participação do time na competição, a diretoria antecipou que pretende sediar alguns jogos na quarta-feira à noite e, talvez, aos finais de tarde do sábado, mas ninguém soube informar qual será o custo de energia elétrica com a iluminação instalada no Tonicão. “Vamos estudar, mas, em princípio, não vejo muita dificuldade”, respondeu Telma.

Pelo que o JS apurou, com base nos refletores instalados no estádio Marcelino de Souza há alguns meses, não houve exagero no aumento de consumo de energia elétrica e, consequentemente, no valor na tarifa, em razão de as lâmpadas serem de led.

A pretensão da Prefeitura é inaugurar a iluminação do estádio Tonicão em dezembro, com a realização de uma partida festiva.

Refletores estão sendo instalados no estádio

UNIÃO – Informada que a parceria entre VOCEM e Assisense foi encerrada este ano, a prefeita lamentou a decisão e manifestou o seu desejo para que a cidade continue tendo apenas um time no futebol profissional. “Essa divisão não favorece nenhum dos clubes e, muito menos, a cidade”, justificou.

Uma alternativa discutida na reunião é a possibilidade de a diretoria do VOCEM ser responsável por manter a equipe profissional, enquanto o Assisense, junto com a Secretaria de Esportes, administre as categorias de base, preferencialmente, com utilização de atletas da cidade e da região.

“Nossa proposta é estimular a prática esportiva de algumas modalidades na rede municipal”, explicou Telma, que continuou: “Os alunos que se destacarem seriam encaminhados para escolinhas mantidas pela Secretaria de Esportes e, quem sabe, aproveitados, no futuro, em nossas equipes adultas”, finalizou.

TRANSPARÊNCIA – Solicitada a interceder junto ao empresariado local para que invista no VOCEM, a prefeita eleita fez questão de ressaltar que exigirá “transparência total” no uso de recursos. Ela sugeriu que a diretoria mariana apresente um relatório detalhado dos custos e da receita do clube em 2024, para que ela possa estudar como poderá apoiar.

Ainda sobre transparência, Telma convidou representantes da imprensa esportiva e membros da torcida organizada Sangue Mariano (foto abaixo) para acompanhar a reunião com a diretoria do VOCEM. “Se tem algo que lutarei em nossa gestão é pelo princípio da transparência e dos valores que sempre defendi em minha vida”, discursou.

Membros da torcida participaram

da reunião do VOCEM