A305 – Sepultamentos em Assis neste dia 11 de outubro

Dois sepultamentos estão programados para esta sexta-feira, dia 11 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Edinei Coutinho, de 79 anos, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30. O sepultamento acontecerá às 14 horas.

O jovem Anderson Ferrari Batista, de 21 anos, vítima de acidente de motocicleta, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento foi marcado para às 16 horas.

A senhora Juventina Terezan, conhecida por Ju (foto abaixo), de 80 anos, esposa do saudoso empresário Pedro Buzarosco, da Visa Imobiliária, está sendo velada na sala nobre do Centro Funerário São Vicente. No início da tarde, às 13 horas, o corpo será levado para Londrina, onde ocorrerá a cerimônia de cremação.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!