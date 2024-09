A292 – Sepultamentos em Assis neste dia 23 de setembro

Há três sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 23 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Dorvalina dos Santos Rodrigues, de 97 anos, está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas. O sepultamento foi marcado para às 14 horas.

A senhora Marina Fátima Ferraz Beraldo de Oliveira Cruz, de 65 anos, está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento foi marcado para às 16 horas.

No Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, está sendo velada a senhora Damiana Gomes de Pontes (foto abaixo), de 93 anos, mas ainda não definido o horário do sepultamento.

REGIÃO – Neste domingo, dia 22, em Tarumã, foi sepultado o senhor João Stecinski Filho (foto abaixo), de 66 anos.

SÁBADO – No sábado, dia 21 de setembro, aconteceram três sepultamentos em Assis.

A senhora Maria das Graças Andrade Silva foi sepultada às 10 horas.

O senhor Antônio Herculano da Rosa foi sepultado às 16 horas.

A senhora Célia Borges de Carvalho foi sepultada às 15h30.

DOMINGO – No domingo, dia 22 de setembro, ocorreram dois sepultamentos em Assis.

O senhor José Roberto Martins Fernandes foi sepultado às 14 horas.

O senhor Aracy Medina foi sepultado às 13 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!