A280 – Mulher morre no dia seguinte ao sepultamento do marido

Tristeza em dobro para os filhos dos casal Juvenil Ranulfo de Oliveira e Carmelita Gomes de Oliveira (foto).

Carmelita e Juvenil em registro de 2022

Na madrugada de sexta-feira, dia 6, morreu, aos 91 anos, o ferroviário aposentado Juvenil Ranulfo. Ele foi sepultado em Rancharia, na tarde do mesmo dia.

Um dia após o seu sepultamento, na noite deste sábado, dia 7 de setembro, morreu sua esposa Carmelita Gomes de Oliveira, de 87 anos. Ambos morreram na residência do casal, na rua José de Alencar, na vila Xavier.

A senhora Carmelita será velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente neste domingo, mas o corpo também será levado para Rancharia, onde deverá ser sepultado no mesmo jazigo do marido.

Sentimentos aos familiares e amigos.