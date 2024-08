A266 – Cinco sepultamentos neste dia 23 de agosto em Assis

Há cinco sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 23 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 13h30, será sepultado Sandro Claudino (foto abaixo), de 47 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.

O senhor Roque Silva de Oliveira, de 68 anos, está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30. O enterro foi marcado para às 14 horas.

Ainda não há informações sobre o local do velório e horário do sepultamento do senhor Lourival Pereira da Silva, de 80 anos.

A senhora Elisa Vasconcelos de Lima, de 76 anos, que morreu em São Paulo, será velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas a família ainda definirá o horário do sepultamento.

A senhora Maria de Lourdes da Silva (foto abaixo), de 81 anos, está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas. O sepultamento foi marcado para às 15h30.

ONTEM – A senhora Maria Almeida de Lima Souza (foto abaixo), de 65 anos, foi sepultada no final da tarde desta quinta-feira, dia 22 de agosto.

DF – O corpo do representante comercial Carlos Max Santiago do Nascimento (foto abaixo), de 42 anos, que morreu no Hospital Regional de Assis, onde estava internado após sofrer um AVC -Acidente Vascular Cerebral-, será transladado para a cidade de Taguatinga, no Distrito Federal, onde será velado e sepultado.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!