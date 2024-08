A249 – Sepultamento em Assis neste dia 12 de agosto

Há um sepultamento programado para esta segunda-feira, dia 12 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis,

Está agendado o sepultamento do senhor Hélio Pavani, que 58 anos, que será velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza. No entanto, a família ainda não decidiu se o sepultamento ocorrerá em Assis ou Cândido Mota.

DOMINGO – Neste dia 11 de agosto, às 10h30, foi sepultada a senhora Jacira Bueno Maganha (foto abaixo), de 66 anos.

No início da tarde, às 14 horas, foi sepultado o senhor Mário Roberto de Oliveira, de 71 anos.

Também aconteceu, às 15 horas, o sepultamento do jovem João Vieira de Almeida Júnior (foto abaixo), de 36 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!