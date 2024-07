A197 – Galpão Cultural recebe oficina de teatro e peça neste sábado

Duas atividades destinadas ao público que aprecia o teatro estão programadas para este sábado, dia 6 de julho, no Galpão Cultural, situado na Travessa Sorocabana, 40, atrás da concessionária Honda de motocicletas.

No período da tarde, das 14 às 18 horas, acontecerá a ‘oficina’ de dramaturgia: ‘Contextos históricos e ficções’, proporcionado pelo Teatro da Conspiração.

“Como ficcionalizar contextos históricos para escrita teatral? Como transitar entre estes limites?”, perguntas como essas poderão encontrar respostas a quem participar da oficina.

Conduzido pela dramaturga Solange Dias, fundadora e integrante do Teatro da Conspiração, a proposta desta oficina é experienciar o processo de criação da dramaturgia do espetáculo ‘Tão Somente Meninos’, com a escrita de uma cena curta em que serão desenvolvidas dramaturgias ficcionais tendo como base um fato da história recente do Brasil.

PEÇA – A peça Intitulada ‘Tão somente meninos,’ do Teatro da Conspiração, chega a Assis neste sábado, às 19 horas, no Galpão Cultural, com entrada franca, mas é preciso retirar convite uma hora antes do espetáculo, no próprio local.

Na obra, o público acompanhará um encontro que nunca aconteceu entre 50 “meninos velhos” em volta de um poço, onde memória, desejos, medos e sonhos dessas vidas são trazidos à tona.

A montagem busca refletir sobre momento tenebroso da história do Brasil envolvendo a trajetória real de 50 meninos órfãos que, por uma década entre os anos de 1930 e 1940, foram submetidas, sem nenhuma remuneração, nem estudo, a uma condição sub-humana em longas jornadas de trabalho agrícola e pecuário, em fazendas de membros da Ação Integralista Brasileira, movimento político brasileiro ultranacionalista e conservador.