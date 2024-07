A194 – Em Maracaí, Assis Basquete recebe e derrota time de Garça

Longe de sua torcida, o Assis Basquete conquistou sua terceira vitória consecutiva na Liga Regional de Basquete do Centro Oeste Paulista.

Como o ginásio de esportes Jairo dos Santos, ‘Jairão’, foi abandonado pela atual administração após os Jogos Regionais de 2019 e as reformas, iniciadas recentemente, não têm previsão de conclusão e com o ginásio José Nigro, ‘GEMA’, na vila Xavier, reservado para um Torneio Misto de vôlei, o Assis Basquete decidiu transferir o confronto contra Garça para o ginásio de esportes João Batista Custódio, em Maracaí (foto abaixo).

Ginásio de Maracaí recebeu basquete de Assis

A Secretaria de Esportes justificou que, inicialmente, o jogo entre Assis e Garça aconteceria normalmente no GEMA no sábado, dia 29, às 18 horas. No entanto, quando houve a alteração para o domingo, às 11 horas, o ginásio da vila Xavier já estava reservado para o torneio de vôlei, em comemoração ao aniversário da cidade.

A Secretaria justifica ainda que teria sugerido que a partida fosse realizada no domingo, dia 30, às 18 horas, após o torneio de vôlei, mas a opção da comissão técnica do basquete foi transferir a partida para Maracaí.

VITÓRIA – No confronto disputado no final da manhã de domingo, em Maracaí, o Assis Basquete derrotou Garça pelo placar de 113 a 83, com parciais de 29 a 18 (Assis), 28 a 14 (Assis), 27 a 19 (Assis) e 31 a 29 (Garça).

Os principais marcadores do confronto foram: Kinzinho e Rodrigo, de Garça, com 31 pontos. No time de Assis, Rafa Lenz foi o ‘cestinha’, com 27 pontos.

O time de Garça já atuou seis vezes na competição e ainda não conseguiu vencer.

Já o time de Assis chegou à terceira vitória consecutiva, mas sofreu duas derrotas.

Com o resultado positivo, a equipe comandada pelo técnico Márcio Kantack passou para a dividir a terceira posição com Regente Feijó na pontuação pela Liga Regional do Centro Oeste Paulista. Veja a atual classificação:

1º – Avaré – 10 pontos (5 vitórias)

2º – América de Rio Preto – 8 pontos (4 vitórias)

3º – Regente Feijó – 8 pontos (3 vitórias e 2 derrotas)

4º – Assis – 8 pontos (3 vitórias e 2 derrotas)

5º – Yara Marília – 7 pontos (1 vitória e 5 derrotas)

6º – Garça – 6 pontos (6 derrotas)

7º – Araçatuba – 5 pontos (2 vitórias e 1 derrota)

8º – Lins – 5 pontos (1 vitória e 3 derrotas)

Obs: No basquete, o vencedor soma 2 pontos e o perdedor soma 1.

PAUSA – Com o início dos Jogos Regionais, o time de basquete faz uma pausa na Liga Regional do Centro Oeste Paulista para representar a cidade em busca do título perdido em 2023. “O objetivo é reconquistar esse título”, contou Kantack, detentor de 12 títulos como treinador nos Jogos Regionais.