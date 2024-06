A188 – Corpos de avô e neta, vítimas de acidente, serão velados e sepultados juntos

Os corpos do motorista da caminhonete envolvida no acidente registrado na tarde desta quinta-feira, dia 27 de junho, numa estrada vicinal de Palmital, Carmo Norberto Gonçalves, de 60 anos, e de sua neta, Emily Eloá Gonçalves Pereira, com pouco mais de um ano, que foi arremessada do colo da mãe para fora do veículo, serão velados e sepultados na cidade de Andirá-PR nesta sexta-feira, dia 28 de junho.

A filha de Carmo e mãe de Emily, Michele Norberto Gonçalves, que completa 28 anos nesta sexta-feira, dia 28, e que foi socorrida e levada ao hospital, recebeu alta médica para acompanhar a despedida do pai e filha.

O duplo velório teve início às 10 horas e o sepultamento dos corpos ocorrerá no final da tarde, no Cemitério de Andirá.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as causas do acidente.

Corpos e Emily e Carmo serão sepultados em Andirá-PR