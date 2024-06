A187 – Polícia Civil de Assis realiza operação em Tarumã com apreensões e 10 prisões

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Assis e da Delegacia de Tarumã, subordinadas à DEINTER-8 de Presidente Prudente, realizou na madrugada desta sexta-feira, dia 28 de junho, as operações denominadas ‘Vila Lex 33’ e ‘Dourados’, com objetivo de combater o tráfico de drogas em Tarumã.

Os nomes das operações ‘Vila Lex 33’ e ‘Dourados’ fazem alusão à primeira denominação dada ao aglomerado de pessoas que se estabeleceu em Tarumã, bem como onde se desenvolveram as principais investigações policiais.

As investigações realizadas pela DISE tiveram início em 2022, após informações sobre o tráfico de drogas naquela cidade. “Após trabalho investigativo e de inteligência, conseguimos identificar um organograma criminoso e a formação de uma associação para o tráfico desenvolvida em Tarumã, com dois responsáveis pela quadrilha criminosa, sendo certo que, pelo menos um desses coordenadores do tráfico de drogas, seria a integrante de uma facção criminosa atuante em alguns estados do país”, revelou a Polícia Civil.

Durante a fase de inquérito policial, 10 pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas. Também houve bloqueio de contas bancárias e a concessão de 16 mandados de prisões temporárias e busca e apreensão, expedidos pela Justiça.

Na vila Dourados, foram identificados coordenadores da organização criminosa atuando como intermediários no fornecimento de grandes quantidades de droga naquele município.

Na operação realizada na madrugada e manhã desta sexta-feira, dia 28, foram empregados 115 policiais civis da área do DEINTER-8 – Presidente Prudente e duas equipes do BAEP – Canil da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Até por volta das 9 horas, 10 prisões temporárias haviam sido cumpridas, com dois flagrantes por tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo. Também foram apreendidos valores, cartões bancários, aparelhos celulares e objetos relacionados ao tráfico de drogas.

Os presos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária de Assis.

Movimentação de viaturas na Operação realizada em Tarumã