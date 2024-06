O Diário Oficial do Município deverá publicar nesta terça-feira, dia 18 de junho, o nome do novo secretário de Cultura, para substituir Emerson Carlos Gonçalves, que morreu no sábado, dia 8 de junho, vítima de infarto.

Pelo que foi apurado pelo Jornal da Segunda, Fabiano Cavalcante, administrador do Cemitério Municipal da Saudade, seria confirmado como secretário nesta terça-feira, durante inauguração de uma quadra de esportes na escola Lucas Thomas Menk.

Fabiano assumirá o lugar de Emerson Gonçalves