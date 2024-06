A151 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 10 de junho

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 10 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Toufik Moustapha, de 77 anos, está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretrro às 10h30. O sepultamento foi marcado para as 11 horas.

O cirurgião dentista Cleuber Landre (foto abaixo), de 82 anos, está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 14h30 para ser sepultado às 15 horas.

A senhora Vilma Pekel Gomes, de 83 anos, foi velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, mas o corpo foi transladado para Araraquara, onde será sepultado.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultada a senhora Maria Zulmira Teodoro (foto abaixo), de 88 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

SÁBADO – No sábado, dia 9 de junho, foi sepultado o senhor Gilson Zanotto (foto abaixo), de 83 anos, que foi velado na Catedral de Assis

DOMINGO – No domingo, dia 9 de junho, aconteceram seis sepultamentos em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, foi sepultado João Pugliesi Neto.

No início da tarde, às 13h30, houve o sepultamento da senhora Therezinha Maria Godinho.

Logo depois, às 14 horas, foi sepultado o senhor Arivaldo de Souza.

O senhor Jonas Leme da Silva foi sepultado às 15h30.

No final da tarde, às 16 horas, houve o sepultamento do secretário municipal da Cultura, Emerson Carlos Gonçalves (foto abaixo), de 54 anos, que foi velado no Teatro Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!