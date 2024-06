A146 – Seis sepultamentos em Assis neste dia 6 de junho

Seis sepultamentos estão programados para esta quinta-feira, dia 6 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor José Favoni, de 84 anos, será sepultado no início da manhã, às 8h30.

O senhor João Lino da Silva, de 96 anos, está sendo velado na Catedral de Assis, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14 horas. O sepultamento foi marcado para às 14h30.

O sepultamento de Giovani Maria Diogo (foto abaixo), de 53 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, foi marcado para às 15h30.

O professor Edmo José de Carvalho, o ‘Parracho‘ (foto abaixo), de 75 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas a família ainda não definiu o horário do sepultamento.

O casal Alceu José Bermejo, de 88 anos, e Vera Elizabeth Rampazo Bermejo (foto abaixo), de 74 anos, vítima de acidente em Sertanópolis, será sepultado às 16h30, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis. A família ainda não definiu o local do velório em Assis para as despedidas da familiares e amigos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!