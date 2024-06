A141 – Seis sepultamentos em Assis neste dia 3 de junho

Seis sepultamentos estão programados para esta segunda-feira, dia 3 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Djanira de Oliveira Melo (foto abaixo), de 84 anos, está sendo velada no Centro Funerário Pax Universal, na rua Smith Vasconcelos, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas. O sepultamento acontecerá às 10h30.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a pastora Silaine de Fátima Silva Aguiar (foto abaixo), de 57 anos, que está sendo velada na Igreja Batista Filadélfia, na rua Tamandaré, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

No período da tarde, às 15 horas, haverá o sepultamento de Ednaldo dos Santos, o ‘Naldo‘ (foto abaixo), de 48 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30.

Logo depois, às 15h30, será sepultada Cecília Ferreira de Souza e Silva (foto abaixo), de 47 anos. O corpo está sendo velado na Igreja Assembleia de Deus Belém, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas.

No mesmo horário, haverá o sepultamento do senhor José Benjamim dos Santos, de 78 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o senhor Elenilton Garcia da Silva, de 84 anos, que está sendo velado na Catedral, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

REGIÃO – Em Platina, será sepultado o senhor José da Silva, de 84 anos.

Em Echaporã, haverá o sepultamento do senhor José Cecílio dos Santos, de 96 anos.

Na vizinha cidade de Cândido Mota, será sepultado o senhor Jorge Antônio Pereira, de 89 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!