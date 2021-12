À espera do prefeito desde às 8 horas, professores almoçam na antessala do gabinete

Cansados e com fome, à espera do prefeito José Aparecido Fernandes, do PDT, na Prefeitura Municipal de Assis, dezenas de professores municipais, que reivindicam o repasse do abono do Fundeb, decidiram comprar marmitas e almoçar na antessala do gabinete, que foi teve as portas trancadas por volta das 11 horas.

O bebedouro secou e, apesar da solicitação dos professores, a água não tem sido reposta.

Professores se cotizaram e encomendaram algumas garrafas de água para poderem se hidratar durante o dia.

O grupo de professores da rede municipal está concentrado no Paço Municipal desde às 8 horas da manhã aguardando a chegada do prefeito José Aparecido Fernandes, do PDT, para solicitar que ele encaminhe um projeto de lei à Câmara Municipal autorizando o repasse do resíduo dos recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, como várias cidades já fizeram.

Segundo cálculos feitos pelos representantes dos professores no Conselho Municipal do FUNDEB restam cerca de R$ 3,7 milhões nos recursos destinados para o ensino na rede municipal no Orçamento “que devem ser repassados, através de rateio, aos servidores da rede municipal de ensino”.

O prefeito tem evitado se encontrar com os representantes dos servidores desde a semana passada.

ACAMPAR – Os professores pretendem permanecer no Paço Municipal durante todo o dia e não descartam a possibilidade de acamparem no local até que sejam recebidos pelo prefeito José Fernandes.

Professores almoçam na antessala do gabinete à espera do prefeito