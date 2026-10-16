B176 – JOGOS ABERTOS – Futebol é eliminado e basquete fará final

A quinta-feira, dia 15 de outubro, nos Jogos Abertos do Interior em Votuporanga foi marcada na delegação de Assis pela eliminação da equipe de futebol e a classificação para a final do basquete.
O futebol foi eliminado por Franca, enquanto o basquete decidirá a medalha de ouro contra basquete ao passar por São José do Rio Preto na semifinal.
Até o boletim da competição divulgado na noite de quarta-feira, Assis figurava entre os últimos dez colocados das 103 cidades participantes, mas essa classificação deverá melhorar nos próximos dias.
RESULTADOS – Acompanhe como foi a participação assisense na quinta-feira, dia 15, em Votuporanga.
Basquete masculino
Assis 91 x 57 São José do Rio Preto
Damas feminino
Assis 4 x 4 Jaú
Damas masculino
Assis 7 x 1 São Sebastião
Futsal masculino
Assis 0 x 2 Piracicaba
Vôlei feminino
Assis 0 x 2 Ilha Solteira
Xadrez feminino
Assis 0 x 4 Bauru
Futebol de campo
Assis 2 x 4 Franca
PROGRAMAÇÃO DE SEXTA-FEIRA 16/10
Basquete masculino
Final – Assis x Sorocaba
Vôlei feminino
Quartas de final – Assis x Santos
Damas feminino
Assis x Santos
Futebol Assis foi eliminado ao perder para Franca
Imagem: Paulo H. Dias