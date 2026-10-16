B176 – JOGOS ABERTOS – Futebol é eliminado e basquete fará final

A quinta-feira, dia 15 de outubro, nos Jogos Abertos do Interior em Votuporanga foi marcada na delegação de Assis pela eliminação da equipe de futebol e a classificação para a final do basquete.

O futebol foi eliminado por Franca, enquanto o basquete decidirá a medalha de ouro contra basquete ao passar por São José do Rio Preto na semifinal.

Até o boletim da competição divulgado na noite de quarta-feira, Assis figurava entre os últimos dez colocados das 103 cidades participantes, mas essa classificação deverá melhorar nos próximos dias.

RESULTADOS – Acompanhe como foi a participação assisense na quinta-feira, dia 15, em Votuporanga.

Basquete masculino

Assis 91 x 57 São José do Rio Preto

Damas feminino

Assis 4 x 4 Jaú

Damas masculino

Assis 7 x 1 São Sebastião

Futsal masculino

Assis 0 x 2 Piracicaba

Vôlei feminino

Assis 0 x 2 Ilha Solteira

Xadrez feminino

Assis 0 x 4 Bauru

Futebol de campo

Assis 2 x 4 Franca

PROGRAMAÇÃO DE SEXTA-FEIRA 16/10

Basquete masculino

Final – Assis x Sorocaba

Vôlei feminino

Quartas de final – Assis x Santos

Damas feminino

Assis x Santos

Futebol Assis foi eliminado ao perder para Franca

Imagem: Paulo H. Dias

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