A620 – Assis promove vacinação neste sábado

A Secretaria Municipal da Saúde realiza neste sábado, dia 26 de abril, das 8 às 17 horas, um Dia D de vacinação contra a influenza e atualização do calendário vacinal. Nove unidades de saúde estão abertas desde às 8 horas.

São elas: UBS Jardim Paraná (rua Ponta Grossa, 245), UBS Vila Ribeiro (rua Viriato Correa, 555), UBS Vila Operária (avenida Antônio Zuardi, 180), UBS Vila Fiúza (rua Gonçalves Ledo, 325), UBS Maria Isabel (rua Santa Isabel, 450), ESF Jardim Eldorado (rua Ênio Marquesini, 108), ESF Vila Glória (rua Pastor Abel A. Camargo, 275) ESF Parque Universitário (rua Aparecido Lourenço, 30) e ESF Vila Cláudia (rua Maria Gonçalves Barbon, 317).

Os profissionais de saúde pedem aos usuários que levem a carteira de vacinação e um documento pessoal para atualização: “Se possível, leve um documento com foto, CPF ou Cartão SUS, mas a ausência de documento não impede a vacinação. A prioridade é garantir a proteção de todos”, informa a Secretaria da Saúde.

Segundo comunicado da Prefeitura de Assis: “A vacinação é a principal forma de prevenção contra a gripe (influenza) e outras doenças imunopreveníveis (sic), contribuindo para a redução de internações e complicações graves, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.”

O público alvo para receber a vacinação, segundo a Secretaria de Saúde, é composto por: crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, povos indígenas e quilombolas, pessoas em situação de rua, professores do ensino básico e superior, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso, trabalhadores dos Correios e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade).