A588 – Colisão traseira entre duas carretas deixa motorista ferido

Uma colisão traseira, envolvendo duas carretas, deixou um dos motoristas ferido.

O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira, dia 4 de abril, na rodovia Raposo Tavares, em Assis.

Pouco antes das 2 horas da manhã, no km 443 da SP-270, em Assis,na pista no sentido capital-interior, uma carreta Scânia, placas de Presidente Prudente, carregada com produtos diversos, bateu na traseira de uma carreta Mercedes Benz, placas de Rio Brilhante-MS, que tracionava dois semirreboques carregados com adubo.

O motorista da Scânia, de 49 anos, ficou ferido e precisou ser socorrido pelas equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros.

Após receber o primeiro socorro no local do acidente, a vítima foi removida à Unidade de Pronto Atendimento -UPA- ‘Ruy Silva’, em Assis, onde foi medicada e permaneceu em observação.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, a pista não precisou ser interditada e o trânsito continuou fluindo normalmente.

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil, que requisitou a perícia no local e nos veículos.

Carreta que bateu na traseira

Imagem: Redes Sociais