A580 – Sepultamentos em Assis e região neste dia 26 de março

Há um sepultamento programado para esta quarta-feira, dia 26 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Valdomiro Paiva, de 63 anos, está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 9h30. O sepultamento acontecerá às 10 horas.

No final da tarde desta terça-feira, dia 25, foi sepultado o bebê Arthur Toledo Leme da Silva, de apenas 3 dias.

REGIÃO – Em Cândido Mota, no final da tarde, às 17 horas, haverá o sepultamento do senhor Shiguero Hona, de 93 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!