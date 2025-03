A577 – Sepultamentos na região de Assis neste dia 24 de março

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 24 de março, na vizinha cidade de Cândido Mota.

Em Assis, não há sepultamento programado.

No final da tarde deste domingo, dia 23 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, foi sepultada a senhora Cleise Augusto Rodrigues Carrijo, que estava com 90 anos.

REGIÃO – No Cemitério Municipal de Cândido, haverá dois sepultamentos nesta segunda-feira, dia 24.

O jovem Rogério Maciel Isaías da Silva (foto abaixo), de 39 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

O senhor Israel Francisco Gomes (foto abaixo), de 63 anos, que também está sendo velado no Velório Municipal.

Ainda não foram definidos os horários dos dois sepultamentos em Cândido Mota.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!