A559 – VOCEM vence a rebaixada Matonense por 3 a 2 e se afasta da degola

Em jogo equilibrado, disputado na tarde desta terça-feira, dia 11 de março, no estádio Taquarão, em Taquaritinga, o VOCEM derrotou a rebaixada Matonense por 3 a 2, chegou aos 14 pontos e abriu 5 pontos da zona de rebaixamento.

A partida aconteceu em Taquaritinga porque o estádio de Matão está interditado.

Faltam duas rodadas para o término da primeira fase e o VOCEM ainda vai à capital enfrentar o Nacional e se despedirá em Assis, no Tonicão, contra o Paulista de Jundiaí.

Na vitória sobre a Matonense, Tanque, Ibson e Da Ora foram os autores dos gols, mas o grande destaque foi o jovem goleiro Rafael Cristino (foto abaixo), que fez duas excelentes defesas no início do segundo tempo quando o placar estava 1 a 1.

Rafael salta para espalmar uma bola que tinha endereço certo

Satisfeito com o desempenho do time que derrotou o União Barbarense por 2 a 1, no sábado, dia 8, no Tonicão, o técnico Paulinho McLaren repetiu a equipe titular, com os jovens formados na base do clube, Rafael Cristino no gol e Pedro Manoel na cabeça de área.

O VOCEM entrou em campo no Taquarão com: Rafael Cristino; Fernandinho, Thales, Dudu Bahia e Gustavo; Pedro Manoel, Ibson e Diego; Vinícius, Tanque e Nícolas. No decorrer da partida, entraram: Chileno, Da Ora, Antenor, Alexandre e Diogo.

GOLS – Rafael Tanque, de cabeça, abriu o placar aos 31 minutos.

Fernando Bahia empatou para a Matonense, aos 40 minutos.

Em bela jogada individual, aos 15 minutos da segunda etapa, Ibson entrou driblando a zaga adversária e tocou na saída do goleiro Rafael.

Aos 24 minutos, Da Ora fez o terceiro para o VOCEM.

Para dar dramaticidade ao jogo, quando faltavam 10 minutos, o atacante Luiz se aproveitou de um vacilo coletivo do VOCEM para entrar na área, tocar na saída de Rafael Cristino e dar números finais ao placar.

Apenas um jogador da partida -Luiz Rocha- recebeu cartão amarelo, no último minuto de jogo.

No sábado, o VOCEM volta a viajar. Vai para São Paulo enfrentar o atual 5º colocado, com 21 pontos, o Nacional. A partida terá início às 15 horas.

Na última rodada, com todas as partidas sendo disputadas no mesmo dia e horário -dia 22, sábado, às 15 horas-, o VOCEM se despede recebendo o Paulista de Jundiaí, que é o atual 4º colocado e ainda briga pela liderança do turno.