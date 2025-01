A501 – Torcida faz sua parte, mas VOCEM fica apagado no iluminado Tonicão

Fora das quatro linhas, foi um espetáculo. Dentro, uma decepção.

O clima de festa da inauguração do sistema de iluminação artificial do estádio Tonicão e a barulhenta festa da torcida, embalada pela animada charanga da organizada ‘Sangue Mariano’ na arquibancada, foram insuficientes para contagiar os comandados do técnico Marco Antônio Campagnollo dentro do gramado, e o VOCEM sucumbiu diante do organizado Penapolense do treinador Oscar Souza.

Na noite deste sábado, 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, quem ganhou o presente o amante do futebol em Assis: uma moderna iluminação artificial no estádio Antônio Vianna Silva, construído há quase 33 anos.

Mais de 1.100 torcedores foram ao iluminado estádio Tonicão Imagem: Paulo H. Dias

Mal sabiam os torcedores assisenses que, assim como ocorreu na estreia diante do Corinthians, em jogo amistoso naquele 18 de março de 1992, o VOCEM também marcaria só um gol, mas perderia a partida por um placar dilatado. Na inauguração do estádio: 4 a 1 para o Corinthians. Na entrega da iluminação: 3 a 1 para o Penapolense

Desta vez, por ser uma partida oficial, foi pior. Decepcionante para o torcedor.

O adversário do VOCEM, Penapolense, que havia empatado com o União Barbarense na estreia em casa, num jogo sem gol, e diante de um público de 429 torcedores no estádio Tenente Carriço, viajou para Assis sabendo que entraria em campo desfalcado da sua mais badalada contratação: o zagueiro Kadu, de 38 anos, que passou por grandes clubes como Corinthians-SP e Grêmio-RS.

Já o ‘Esquadrão da Fé’ entrou com sua formação máxima no ataque, tendo Alef Leite, Chileno e Wendel ‘Pelé’, mas o time não se encontrou em campo e poucas ações conseguiu criar.

O goleiro Barbato, que havia se destacado ao defender dois chutes de fora da área, não conseguiu segurar uma cabeceada aos 36 minutos, após jogada ensaiada na cobrança de escanteio, e o zagueiro Herbert, dentro da pequena área, aproveitou o rebote para estufar a rede e abrir o placar.

Na sequência, o VOCEM, num dos poucos lampejos de ataque, chegou a empatar com Alef Leite, mas a assistente Viviane Pereira Lopes levantou seu instrumento, assinalando impedimento. Dirigentes e torcedores vocemistas se revoltaram com a anulação, mas de nada adiantaram os protestos.

Após 10 minutos de bola rolando no segundo tempo e constante domínio dos visitantes, a zaga do VOCEM vacilou novamente e, desta vez, o promissor meio-campista Gregory, que havia entrado no intervalo, driblou dois jogadores, antes de ampliar o placar, na saída do goleiro Barbato.

O gol sofrido fez o técnico Marcos Campagnollo mudar. Ele sacou o lateral Fernandinho e o centroavante Chileno e colocou Diego e Da Ora. As mudanças surtiram resultado imediato e Diego, num chute de fora da área, diminuiu para o VOCEM e reacendeu o estopim nas arquibancadas.

No entanto, mesmo tendo sofrido o gol, o Penapolense continuou mandando no jogo e, aos 21 minutos, Denilson aproveitou novo rebote do goleiro Barbato, para sacramentar a vitória e jogar um balde de água fria nos mais de 1.100 torcedores presentes ao iluminado estádio Tonicão.

Com um ponto conquistado em seis disputados, a luz amarela já começou a acender no Esquadrão da Fé, que volta a campo nesta quarta-feira, dia 29, às 19h30, contra o motivado Barretos, que lidera a competição, com seis pontos somados, cinco gols a favor e nenhum gol sofrido.

O VOCEM foi derrotado pelo Penapolense jogando com: Barbato, Fernandinho, Tales, Antenor e Diogo; Rapchan, Eduardo Lacerda e Nícolas; Alef Leite, Chileno e Wendel ‘Pelé’. Entraram: Diego, Da Ora, Gabriel Cetra e Vinícius. Técnico: Marco Campagnollo.

O único jogador advertido do VOCEM foi Gabriel Cetra. Nos acréscimos, ele segurou o adversário pela camisa e recebeu cartão amarelo.

Zagueiro Antenor (4) tenta desarmar atacante do Penapolense Imagem; Paulo H. Dias

CLIMA TENSO – Não bastasse o ambiente desolador ao final da partida, com a derrota em casa, o clima ficou pesado após uma áspera discussão, na porta do vestiário, entre o presidente Lauro Valim e um membro da comissão técnica, que não foi possível, à distância, identificar.

que, depois de muitos anos, passou dos três dígitos