Vocem&Assisense anuncia mais dois meio-campistas

As diretorias de Vocem & Assisense, que se uniram para representar Assis no Campeonato Paulista da Segunda Divisão em 2023 com o nome do VOCEM, continuam trabalhando para montar o elenco. No final de semana, o gerente de futebol Fabinho Melo anunciou a contratação de dois meio campistas: Luis Fernando e Wilmer.

O médio volante Luis Fernando já é conhecido do torcedor assisense. Ele vestiu a camisa do ‘Falcão do Vale’ na temporada 2022 e gostou da proposta apresentada para voltar a Assis e o projeto de clube único na cidade.

Luis Fernando estava no Inter de Minas Gerais após a desclassificação do Assisense. Volante com 1m86, ele é formado nas categorias de base da Associação Atlética Ponte Preta de Campinas.

“O Luis Fernando se destacou com excelentes participações no elenco do Assisense na segunda Divisão de 2022. Suas boas atuações despertaram interesse em várias equipes do cenário nacional e até de outros países, mas conseguimos mantê-lo no futebol de Assis“, explicou o técnico Gilberto ‘Papagaio’, feliz com a permanência do atleta.

“Ele é um volante de muita qualidade, dentro de campo e fora de campo. Um atleta muito comprometido profissionalmente. Tenho certeza que ganhamos essa grande concorrência que estávamos encarando para trazer o Luis Fernando novamente para Assis“, comemorou o dirigente Fabinho Melo.

“O atleta, desde o início das conversas, sempre se mostrou otimista para voltar a Assis e, sem dúvidas, irá nos ajudar muito em nossos objetivos“, enfatizou o presidente Lauro Valim.

BAIXINHO – Com 1m65, o meio campista Wilmer Neves é a aposta do VOCEM&Assisense para o setor de criação no meio campo para a temporada 2023.

O jogador, que defendeu o Ação, do Mato Grosso, aceitou a proposta feita pelo gerente de futebol Fabinho Melo e deverá se apresentar em fevereiro para assinar contrato e iniciar a fase de planejamento.

Formado no Uberlândia, de Minas Gerais, Wilmer teve boas campanhas na primeira divisão e Copa FMF pelo Ação, do Mato Grosso, onde se destacou com a camisa 10 .

“O meia já vinha sendo monitorado há algum tempo e chama a atenção pelas excelentes cobranças de falta e pelos arremates de fora da área. Wilmer também tem como pontos fortes a dinâmica de jogo, agilidade e habilidade com a bola, onde encontra facilidade nos confrontos individuais“, elogiou Melo.

A diretoria do Vocem&Assisense já havia anunciado as contratações dos meio campistas Fabrício e Anderson ‘Tico’, que vieram do Marília Atlético Clube, além de João Vítor, que defendeu o Assisense, e Fabinho, do próprio VOCEM.

Luis Fernando defendeu o Assisense em 2022

O baixinho Wilmer se destacou no futebol matogrossense