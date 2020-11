VOCEM vence Osvaldo Cruz fora de casa e entra na briga por vaga

Vitória maiúscula do VOCEM no estádio Breno do Val, em Osvaldo Cruz, na tarde desta quarta-feira, dia 11 de novembro, pelo Campeonato Paulista da Série B.

O ‘Esquadrão da Fé’ venceu o ‘Azulão por 2 a 0 e chegou à terceira posição do Grupo II, com 9 pontos, mas ainda tem duas partidas a realizar, enquanto o vice-líder Osvaldo Cruz, que soma 10, só tem um jogo.

O VOCEM enfrentará o Assisense e na última rodada vai a Tupã.

Com a vitória, VOCEM passa a depender apenas de suas próprias forças para conquistar a segunda vaga.

O Grêmio Prudente, que derrotou o Atlético Assisense por 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Tonicão, chegou aos 15 pontos e já está classificado.

Os gols do VOCEM, na vitória em Osvaldo Cruz, foram marcados no segundo tempo.

O zagueiro Diego Bebê, de cabeça, abriu o placar.

William, que fez a sua estreia, fez o segundo gols.

Bruninho foi expulso no final do primeiro tempo e desfalcará o VOCEM no clássico contra o Assisense neste sábado, às 15 horas, no Tonicão.

O VOCEM entrou em campo com: Gabriel; Radeschi, Lucão, Diego Bebê e Natan; Jacaré, Gabriel, Juninho e Bruninho; Pilar e Tenner. Entraram: William, Café, Valmir e Shalon.

