VOCEM vai para Osvaldo Cruz pronto para ‘guerra’

“Será uma guerra!”.

Com essa frase, o técnico Carlos Alberto Seixas definiu o confronto entre VOCEM e Osvaldo Cruz, marcado para às 15 horas desta quarta-feira, dia 15 de setembro, no estádio Breno do Val, em Osvaldo Cruz, válido pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série B.

Vice-líder do Grupo 2, com 11 pontos somados, o ‘Esquadrão da Fé’ viaja com o discurso de que “cada jogo é uma guerra”, mas consciente que ainda terá três partidas pela frente para sacramentar a classificação.

Matreiro no meio do futebol interiorano paulista, Seixas, ex-centroavante do Palmeiras e Cruzeiro, prefere falar pouco sobre o planejamento do time e evita antecipar a escalação à imprensa. “Melhor não dar munição para nosso adversário”, despista.

A vitória e o desempenho no jogo contra o Grêmio Prudente, domingo no estádio Tonicão, agradaram o treinador, que sinaliza ter apenas uma dúvida no ataque entre Otacildo e o recém contratado Marcus ‘Uberaba’.

O VOCEM deve entrar em campo com: Eugênio; Nathan, Diego ‘Bebê, Klaidher e Gabriel Neves; Favela, Paulinho, Welbinho e Gustavo Queiroz; Otacildo ou Marcus ‘Uberaba’ e João Felipe.

A Federação Paulista já confirmou o trio de arbitragem para Osvaldo Cruz. Eferson Silvestrini, de 36 anos, será o árbitro principal, com assistência de Diego Morelli de Oliveira, de 34 anos, e Vander Luis Pereira, de 30 anos.

RETROSPECTO – Um levantamento feito pelo historiador Kita Amorim mostra que VOCEM e Osvaldo Cruz já se enfrentaram 17 vezes após o retorno do ‘Esquadrão da Fé’ ao cenário do futebol profissional.

Nesses confrontos, o VOCEM leva vantagem por vencido sete vezes, contra cinco empates e quatro derrotas. O time mariano marcou 26 gols e sofreu 13.

Como visitante, no estádio Breno do Val, em Osvaldo Cruz, o VOCEM tem um desempenho melhor do que nos jogos em casa. Foram três vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. O time mariano balançou as redes na casa do ‘Azulão’ nove vezes e sofreu seis gols.

Como mandante, atuando no estádio Tonicão, foram nove jogos, com quatro vitórias do VOCEM, três do Osvaldo Cruz e dois empates. O Esquadrão da Fé marcou 17 gols e sofreu 8 do ‘Azulão’.

No primeiro turno, em Assis, houve empate em 1 a 1. O gol do VOCEM foi anotado pelo lateral Gabriel Neves e a partida marcou a despedida do técnico Betão Alcântara. No seu lugar, assumiu Carlos Alberto Seixas.

RODADA

Assisense x XV de Jaú

Osvaldo Cruz x VOCEM

Grêmio Prudente x Santacruzense

CLASSIFICAÇÃO

XV de Jaú – 16 pontos

VOCEM – 11 pontos

Assisense – 07 pontos

Grêmio Prudente – 05 pontos

Santacruzense – 05 pontos

Osvaldo Cruz – 05 pontos

No primeiro turno, Gabriel Neves marcou para o VOCEM

Imagem: Ivanzinho Melo