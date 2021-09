VOCEM pressiona, mas sofre gol de falta e perde para o XV de Jaú; Assisense é goleado em Prudente

Um gol de falta, em cobrança perfeita do meio campista Gabriel Tizeu, aos 11 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória do XV de Jaú e que derrubou a invencibilidade do VOCEM no Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Na tarde desta quarta-feira, dia 1º de setembro, no estádio Tonicão, o ‘Esquadrão da Fé’ pressionou o visitante durante todo o primeiro tempo, mas não conseguiu abrir o placar.

Na melhor oportunidade do time de Assis, o goleiro Allan, do XV de Jaú, com o pé direito, conseguiu evitar o gol em cobrança de falta de Welbinho, num chute rasteiro que tinha como endereço o canto direito da meta.

Logo depois, o goleiro visitante viu um chute de Welbinho passar à direita da trave. (foto)

Aparentando maior cansaço do que o adversário, o VOCEM cedeu espaço no segundo tempo para o ‘Galo da Comarca’, que aproveitou a cobrança de falta para abrir o placar.

O técnico Carlos Alberto Seixas promoveu duas alterações para dar maior ofensividade ao ataque do VOCEM, mas elas não surtiram o resultado esperado, apesar da boa movimentação do atacante Caio, que criou as melhores oportunidades.

A saída de Gustavo Queiroz, para a entrada de Juninho, diminuiu o poder de criação e as chances maiores surgiram pelo setor direito, com as investidas de Welbinho.

Mesmo assim, o time mariano não conseguiu empatar.

Foi a primeira derrota do VOCEM na temporada, incluindo os jogos-treinos.

O ‘Esquadrão da Fé’ perdeu o jogo com: Eugênio; Nathan, Diego ‘Bebê’, Klaidher e Gabriel Neves; Favela, Paulinho, Welbinho e Gustavo Queiroz; Otacildo e João Felipe. Entraram: Juninho e Caio.

ASSISENSE – Jogando na cidade de Presidente Prudente, no estádio Paulo Constantino, o Atlético Assisense foi goleado pelo Grêmio Prudente por 4 a 1, na tarde desta quarta-feira.

Foi a primeira vitória do time prudentino e a terceira derrota do ‘Falcão do Vale’, que perdeu com: Vinícius; Pedro Allan, Thiago Valú, Matheus e Marcelo; Viturino, Keizon, Luís Carlos e Thiago Garcia; Toure e Lukaku.

No intervalo da partida, quando já perdia por 3 a 1, o técnico Paulo César ‘PC’ colocou Thiago ‘Imperador’ e Gabriel. No transcorrer do jogo, entraram: João Antônio, Thiago Filipe e Renato.

O único gol do Assisense foi marcado por Lukaku.

Luan, Wallace, Cordova e Luquinha foram os autores dos gols prudentinos.

W.O. – Na cidade de Osvaldo Cruz, o árbitro não quis iniciar a partida em razão de o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros -AVCB- do estádio Breno do Val estar vencido. Com isso, foi registrado W.O. (ausência) do ‘Azulão’ e vitória da Esportiva Santacruzense.

RODADA

VOCEM 0 x 1 XV de Jaú

Grêmio Prudente 4 x 1 Assisense

Osvaldo Cruz (W.O.) x Santacruzense

CLASSIFICAÇÃO

XV de Jaú – 12 pontos

Grêmio Prudente – 05 pontos

VOCEM – 05 pontos

Santacruzense – 04 pontos

Osvaldo Cruz – 04 pontos

Assisense – 03 pontos

PRÓXIMA RODADA

XV de Jaú x Grêmio Prudente

Santacruzense x VOCEM

Assisense x Osvaldo Cruz

Goleiro Alan, do XV de Jaú, vê a bola passar perto da trave

Imagem: Ivanzinho Mello