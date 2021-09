VOCEM garante vitória maiúscula em Osvaldo Cruz

Com uma vitória maiúscula e inquestionável, conquistada na tarde desta quarta-feira, dia 15 de setembro, em Osvaldo Cruz pelo placar de 3 a 2, o VOCEM de Assis ficou muito perto de uma vaga para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série B.

O time mariano, comandado pelo técnico Carlos Alberto Seixas, foi soberano durante toda a partida, mas apresentou duas falhas no setor defensivo que resultaram nos gols do Osvaldo Cruz.

Apesar de iniciar a partida pressionando e com várias oportunidades de gol, o VOCEM vacilou aos 14 minutos.

Numa cobrança de escanteio, o centroavante Jeferson, mesmo cercado por cinco adversários na área, conseguiu subir e tocar de cabeça para abrir o placar para o ‘Azulão’.

O ‘Esquadrão da Fé’ não se abalou.

Ao mesmo tempo em que, sob a orientação do treinador, corrigia o seu setor defensivo, o time insistia nas jogadas de ataque pelas ‘beiradas’ do campo.

Foi assim que, após uma cobrança de escanteio, aos 18 minutos de partida, Diego ‘Bebê’ raspou de cabeça e Paulinho, de ‘peixinho’, empatou o confronto contra o clube que ele defendeu na temporada anterior, prevalecendo a ‘lei do ex’ no futebol.

O time mariano continuou pressionando e virou o placar ainda na primeira etapa.

Aos 42 minutos, em ótima jogada individual, Joãozinho Felipe arrancou do meio campo pela esquerda, passou por dois adversários, entrou na área e tocou na saída do goleiro Diego Almeida.

No começo da segunda etapa, o zagueiro Diego ‘Bebê’ sentiu uma lesão e foi substituído por Léo Zarelli.

Numa indecisão da zaga mariana e o goleiro Eugênio, que saiu de sua área para tocar de cabeça, o atacante David Barros, que acabara de entrar, acertou um chute forte para empatar o jogo quando eram decorridos 16 minutos do segundo tempo.

O gol de empate serviu para mostrar que o time da casa parecia satisfeito com o resultado, mas os visitantes não.

Carlos Alberto Seixas mexeu no VOCEM para dar maior velocidade no ataque. Sacou Otacildo, Joãozinho Felipe, Welbinho e Gustavo Queiroz, promovendo as entradas de Caio e Marcus ‘Uberaba’ no ataque e Juninho e Roberto no meio campo.

Com as mudanças, apesar da maior velocidade no ataque, ele manteve a zaga protegida por Favela e Paulinho, como dois verdadeiros ‘cães de guarda’.

A tática de Seixas deu certo e Marcus ‘Uberaba’, contratado junto ao São Bento de Sorocaba, aos 41 minutos, recebeu ótimo passe de Caio, entrou driblando na grande área e tocou na saída do goleiro para sacramentar a vitória.

Com o resultado, o time mariano mantém a retrospectiva favorável quando atua no estádio Breno do Val. Em nove confrontos na casa do ‘Azulão’, esta foi a quarta vitória do ‘Esquadrão da Fé’, que também empatou três vezes e sofreu apenas uma derrota.

Com os três pontos conquistados em Osvaldo Cruz, o VOCEM chegou a 14 pontos e ficou muito próximo da vaga para a segunda fase da Série B.

Um empate contra o rival Assisense no clássico do próximo domingo, no estádio Tonicão, carimba o passaporte do time mariano para a sequência da competição.

Para o dérbi, o técnico Carlos Alberto Seixas não poderá contar com o zagueiro e capitão Klaidher, que recebeu o terceiro cartão amarelo nesta quarta-feira.

Léo Zarelli deverá compor a zaga com Diego ‘Bebê’, que, segundo o presidente Lauro Valim, já está recuperado da lesão que o tirou da partida em Osvaldo Cruz.

O ‘Esquadrão da Fé’ derrotou o ‘Azulão’ jogando com: Eugênio; Nathan, Diego ‘Bebê’, Klaidher e Gabriel Neves; Favela, Paulinho, Welbinho e Gustavo Queiroz; Otacildo e Joãozinho Felipe. Entraram: Léo Zarelli, Roberto, Juninho, Caio e Marcus ‘Uberaba’.

RODADA

Assisense 0 x 1 XV de Jaú

Grêmio Prudente 1 x 0 Santacruzense

Osvaldo Cruz 2 x 3 VOCEM

CLASSIFICAÇÃO

XV de Jaú – 19 pontos

VOCEM – 14 pontos

Grêmio Prudente – 08 pontos

Assisense – 07 pontos

Santacruzense – 05 pontos

Osvaldo Cruz – 05 pontos

Jogadores comemoram vitória em Osvaldo Cruz

Imagem: Divulgação