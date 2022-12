VOCEM está pronto para estreia na Copinha

Com a realização de um jogo treino contra um selecionado local na cidade de Oscar Bressane, disputado nesta sexta-feira, dia 23 de dezembro, o VOCEM encerrou os testes para a estreia na Copa São Paulo de futebol júnior 2023.

O ‘Esquadrão da Fé’ goleou pelo placar de 8 a 1.

O time mariano, comandado pelo técnico Edu Lopes, estreia na Copinha na quarta-feira, dia 4 de janeiro, às 13 horas, no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, contra a Associação Atlética Ponte Preta, de Campinas. No mesmo dia, às 15 horas, se enfrentarão América-MG e Retrô, do Pernambuco.

Os quatro clubes integram o grupo 18 da Copinha e só os dois primeiros colocados avançam na competição.

VOCEM realizou jogo treino em Oscar Bressane