VOCEM empata com o PSTC em Cornélio Procópio

Se fosse um jogo oficial, o VOCEM voltaria para Assis com um ponto conquistado de Cornélio Procópio na manhã desta quarta-feira, dia 11 de agosto, contra o PSTC, após empatar em 1 a 1 na reabertura do estádio Ubirajara Medeiros.

O zagueiro Léo Zarelli abriu o placar para o time de Assis no início do segundo tempo e Piraju empatou para o clube procopense nos minutos finais.

O jogo-treino foi mais um teste de preparação ao ‘Esquadrão da Fé’ visando a estreia no Campeonato Paulista da Série B e serviu de avaliação ao PSTC, que disputará a Segundona no futebol paranaense.

“Mais do que o resultado, o importante foi o professor Betão avaliar o desempenho do nosso time, que está a dez dias da estreia”, comentou o assistente técnico do VOCEM, Lucas Valim.

O VOCEM entrou em campo em Cornélio Procópio com a seguinte formação: Eugênio; Nathan, Guilherme Arruda, Diego ‘Bebê’ e Klaidher (Gabriel Neves); ‘Favela’, Gustavo Queiroz e João Felipe; Juninho e Otacildo.

Na segunda, o time retornou a campo com: João; Calado, Léo Zarelli, Diego Bebê e Matheus ‘Pitbull’; Fujita, Paulinho, Keslley e Welbinho; Alê e Caio.

Após um primeiro tempo com placar zerado, o VOCEM abriu o marcador, mas cedeu o empate nos minutos finais.

“O jogo foi bem equilibrado. Na primeira etapa, o jogo foi truncado, sem chances de gols. No segundo tempo, voltamos melhor, dominamos as ações, abrimos o placar e tivemos chances para ampliar. Na parte final do jogo-treino, com o desgaste físico decorrente do forte sol e do gramado pesado, sofremos o gol”, comentou Valim.

O ‘Esquadrão da Fé’ estreia na Série B no dia 22 de agosto, às 15 horas, em Presidente Prudente, contra o Grêmio Prudente.

