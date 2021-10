VOCEM domina o Rio Branco em Americana e ratifica vaga na semifinal

De maneira inédita, o VOCEM está na semifinal do Campeonato Paulista da Série B, competição conhecida pelo torcedor como ‘Segundona’, onde só podem participar atletas com até 23 anos de idade.

Para chegar aos quatro melhores do Estado, o ‘Esquadrão da Fé’ eliminou o tradicional Rio de Branco de Americana em dois confrontos.

Na quarta-feira, dia 6, no estádio Tonicão, em Assis, o VOCEM venceu a partida pelo placar de 3 a 0, com gols de Joãozinho Felipe, Klaidher e Raphael Stard.

Neste domingo, dia 10, o time comandado pelo técnico Paulo César ‘PC’ dominou a partida, não correndo risco de sofrer a derrota em nenhum momento, e ficou no empate em 1 a 1.

No primeiro tempo, após quase abrir o placar, numa bola que acertou o travessão do goleiro Felipe Ramos, o VOCEM fez 1 a 0 aos 37 minutos, num chute de esquerda do rápido atacante Kaique, da entrada da grande área.

Mesmo vencendo, o ‘Esquadrão da Fé’ manteve o total controle da partida.

Com as alterações feitas pelo técnico Bira, colocando quatro atacantes no Rio Branco para buscar o empate, PC reforçou o setor de marcação no VOCEM, ao promover a entrada do meio campista Fujita no lugar do autor do gol, Kaique, colocar Gabriel Casanova na vaga de Marcus Uberaba e, por lesão, substituir Nathan por Léo Zarelli.

Nas poucas investidas do Rio Branco, o goleiro Eugênio demonstrou muita segurança nas defesas, sem oferecer chance de rebote aos atacantes adversários.

A única bola que venceu o goleiro vocemista foi aos 42 minutos da segunda etapa, num chute do seu próprio zagueiro Klaidher, que tentou livrar a área e a bola pegou mal em seu pé direito, indo para o fundo da rede, sem chance para Eugênio.

Com o placar igual em Americana, após a vitória no primeiro confronto em Assis , o VOCEM garante a vaga, de maneira inédita, na semifinal da Segundona e fica a dois jogos para concretizar o sonho do torcedor mariano do acesso à Série A-3.

Agora, o ‘Esquadrão da Fé’ terá dois jogos, em sistema mata-mata, contra a tradicional Matonense, que já disputou a elite do futebol paulista na década de 90.

Em Americana, no estádio Décio de Vitta, o VOCEM garantiu a vaga neste domingo jogando com: Eugênio; Nathan (Léo Zarelli), Diego ‘Bebê’, Klaidher e Matheus ‘Pitbull’, Favela, Paulinho, Kaique (Fujita) e Raphael Stard; Marcus ‘Uberaba’ (Gabriel Casanova) e Joãozinho Felipe.

Na outra semifinal, se enfrentarão Grêmio Prudente e União Suzano.

RESULTADOS

União Suzano 1 x 1 Independente de Limeira

Matonense 2 x 1 São-Carlense

Flamengo de Guarulhos 0 x 0 Grêmio Prudente

Rio Branco 1 x 1 VOCEM

SEMIFINAIS

União Suzano x Grêmio Prudente

Matonense x VOCEM

Reprodução: Novo Momento