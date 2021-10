Seguindo o que determina o Estatuto Social, o presidente do Conselho Deliberativo do VOCEM -Vila Operária Clube Esporte Mariano-, Edson de Lima Fiuza, está convocando uma Assembleia Geral Ordinária para realizar as eleições do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, que terão mandato de dois anos a partir da posse.

O encontro está marcado para a próxima quinta-feira, dia 4 de novembro, às 17 horas, no escritório jurídico do clube, na rua doutor Clybas Pinto Ferraz, 38.