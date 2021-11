VOCEM contrata atacante ‘Lukaku’ e renova com Klaidher e Favela

O presidente do VOCEM, Lauro Valim, confirmou na manhã desta terça-feira, dia 2 de novembro, que a diretoria do clube mariano acertou a contratação do atacante Lukaku, de 22 anos, que defendeu o Atlético Assisense nesse ano e que já renovou os contratos do zagueiro Klaidher e do médio volante Favela para 2022. “Os três estão certos para a próxima temporada”, garantiu o dirigente.

Valim, que deve ser reeleito nesta quinta-feira, junto com o presidente do Conselho Deliberativo, Edson Fiuza, tem definido as contratações em conjunto com o treinador Paulo César ‘PC’ e o coordenador de futebol Carlos Alberto Seixas.

ALGOZ – A grande novidade para a próxima temporada deve ser o artilheiro Lucas ‘Lukaku’, que marcou cinco gols pelo Assisense na Segundona, sendo um deles na vitória no clássico local. Na temporada passada, o atacante balançou a rede duas vezes atuando pelo Osvaldo Cruz,.

Na Copa São Paulo de futebol Júnior de 2019, Lukaku foi o principal artilheiro do Marília Atlético Clube, tendo marcado cinco gols.

Na segunda fase da Copinha daquele ano, no dia 11 de janeiro, em partida eliminatória, Lukaku marcou dois gols da vitória do MAC sobre o VOCEM pelo placar de 3 a 2, no estádio Tonicão, desclassificando o ‘Esquadrão da Fé’.

Este ano, no dia 19 de setembro, pelo segundo turno da primeira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, Lukaku marcou novamente contra o VOCEM. Em cobrança de penalidade máxima, com ‘cavadinha’, ele venceu o goleiro Eugênio e decretou a vitória do Assisense.

Na temporada 2021, Lukaku marcou cinco dos nove gols feitos pelo Atlético Assisense. Sozinho, ele balançou a rede mais do que todos os demais jogadores do time.

Lukaku será o centroavante do VOCEM em 2022

