VOCEM anuncia volta de Klaidher e confirma saída de ‘Lukaku’

A diretoria do VOCEM confirmou, na tarde desta terça-feira, dia 26 de abril, a saída do centroavante Lucas ‘Lukaku’ e anunciou o retorno do zagueiro Klaihder, que estava emprestado ao São José. O jogador chegou a Assis e deve estrear no próximo domingo, no estádio Tonicão, contra a Esportiva Santacruzense, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série B.

SAIDA – Substituído no jogo em Presidente Prudente, onde o VOCEM perdeu para o Grêmio Prudente por 3 a 0, o atacante ‘Lukaku’ não escondeu sua irritação com a saída no início do segundo tempo. Ele se manteve em silêncio durante o resto da partida no banco de reservas e durante a viagem para Assis.

Na segunda-feira, ao conversar com a diretoria, o jogador alegou “estar enfrentando problemas em sua vida pessoal, por estar longe da família, que mora na Bahia”, contou o presidente Lauro Valim.

Na semana passada, durante um treinamento no CT ‘Padre Beline’, ‘Lukaku’ teve um desentendimento com o lateral direito ‘Capela’ e o técnico PC ordenou a saída imediata dos dois atletas da atividade. “Ele está de cabeça muito quente”, justificou o treinador, naquele dia, se referindo ao atacante.

Após a conversa nesta segunda-feira, o atacante e a diretoria decidiram rescindir o contrato “de forma amigável” e o jogador voltou para a Bahia, onde está sua família.

Lucas ‘Lukaku’, artilheiro do Assisense na temporada passada com cinco gols, quando o técnico era justamente Paulo César ‘PC’, foi a primeira contratação anunciada pela diretoria mariana para 2022, além da renovação de contratos de Favela e Klaidher.

VOLTA – O zagueiro Klaidher, titular absoluto e capitão do VOCEM em 2021, está de volta ao ‘Esquadrão da Fé’, após ter sido emprestado ao São José para a disputa da Série A-3.

Com a eliminação do time joseense no final de semana, o zagueiro já viajou para Assis, tendo se apresentado nesta quarta-feira para ser integrado ao elenco e participar dos treinamentos.

“Ele estava jogando. Está bem preparado. Chega para jogar. Vamos correr com a documentação para que ele estreie domingo”, disse o presidente Valim.

O atacante Leonardo, que defendeu o XV de Jaú e treina no VOCEM há três semanas, pode ter sua documentação regularizada até o fim de semana para a estreia contra a Santacruzense.

Outra novidade no time mariano deve ser o meio campista e atacante Nixon, que tem sido um dos destaques nos treinamentos. A diretoria aguarda a liberação da transferência da federação estadual onde ele estava vinculado para ser escalado no próximo jogo.

O lateral Juan também aguarda registro da documentação para estar à disposição do técnico Paulo César ‘PC’.

DERROTA – Sobre o placar adverso na primeira rodada por 3 a 0, em Presidente Prudente, o dirigente Valim comentou: “Ninguém gosta de perder, mas a derrota, nesse momento, serviu para corrigir a rota”, disse.

Ele mostra-se confiante: “Temos um bom time, mas reforçaremos o elenco. Estamos aguardando alguns nomes para essa semana, mas preferimos divulgar só após a assinatura do contrato”, comentou.

O JS apurou que a diretoria mariana tenta a contratação de mais um volante, um meio campista e um atacante.

O atacante Lucas ‘Lukaku’ deixou o VOCEM

Imagem: Luis Carlos ‘Japonês’