VOCEM abre 2 a 0, com dois gols de Juninho, mas cede empate ao Mirassol em jogo amistoso

Mais um bom teste para comissão técnica e um resultado que agrada ao torcedor.

Jogando na tarde desta terça-feira, dia 6 de outubro, em Mirassol, contra o time que representa aquela cidade no Campeonato Paulista da Série A-1, o VOCEM abriu 2 a 0 no placar, com gols do meio campista Juninho, mas cedeu o empate após o técnico Betão Alcântara promover várias alterações.

No primeiro tempo, o VOCEM formou com: Gabriel; Nathan, Lucas, BB e Lukinha; Jacaré, Tenner e Jordan; Robinho, Walmir e

Gabriel. Na segunda etapa, o ‘Esquadrão da Fé’ atuou com: Victor; Radeshe, Jefão e Izael; Beto, Calil, Caio e Bruninho; PH, Café e Juninho.

Para o presidente Lauro Valim, que acompanhou a delegação, “foi mais um bom teste e o time está quase pronto para a estreia”.

O VOCEM estreia no Campeonato Paulista da Segunda Divisão no dia 18 de outubro, às 15 horas, no estádio Paulo Constantino, em Presidente Prudente, contra o Grêmio Prudente.

VOCEM empatou em Mirassol