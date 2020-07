Veículo furtado é encontrado abandonado em mata pela PM

Um veículo marca Fiat, modelo Uno, cor branca, furtado na cidade de Assis na segunda-feira, dia 20 de julho, foi encontrado abandonado pela Polícia Militar.

O carro, que apresentava falta de algumas peças, foi localizado em uma mata, no prolongamento da rua Espírito Santo.

Por volta das 16h30 de terça-feira, os policiais realizavam patrulhamento quando foram acionados para se deslocarem até a rua Espírito Santo, onde o carro estava parcialmente coberto pela vegetação.

Com base nas letras e números das placas, os policiais realizaram uma consulta no sistema eletrônico e descobriram o registro de uma ocorrência de furto, feita na Polícia Civil no dia anterior, pela vítima, de 47 anos de idade.

Os policiais militares registraram a ocorrência de localização do veículo na Central de Polícia Judiciária, onde o delegado plantonista requisitou a presença da equipe da Polícia Científica para realizar a perícia no local, antes de o carro ser guinchado e devolvido à vítima.

Carro furtado foi localizado