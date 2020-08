Um sepultamento em Assis neste sábado, dia 8 de agosto

Há um sepultamento programado para este sábado, dia 8 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor João Messias, de 71 anos, que morava na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo e morreu em Jaú, por decisão da família, será sepultado no cemitério de Assis, ainda no período da manhã.

No final da tarde desta sexta-feira, dia 7, no Cemitério Municipal da Saudade, aconteceu o sepultamento da senhora Valdívia Aparecida Gasparotti Arruda, de 80 anos, moradora da rua Vicente de Carvalho, na vila Ribeiro.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!