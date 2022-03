Há um sepultamento programado para a manhã deste sábado, dia 19 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Ester Meira de Almeida Botelho, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

No período da manhã também serão depositadas as cinzas do Orlando Giberni.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!