Há um sepultamento programado para esta sexta-feira, dia 10 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultada a senhora Benvinda Cândida Ferreira, de 76 anos, que morava na avenida Armando Sales Oliveira, na vila Xavier. O corpo está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!