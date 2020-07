Um sepultamento em Assis nesta segunda-feira, 13 de julho

Há um sepultamento programado para esta segunda-feira, dia 13 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Morreu na cidade de Paiçandu, no estado do Paraná, a senhora Adília Carraco de Oliveira, que morou várias décadas na rua Campos Sales, na vila Operária. Ela era viúva do senhor Antônio Oliveira, ferroviário aposentado, e pai dos irmãos Evaldo (Doca) -já falecido- e Sidnei Gonçalves de Oliveira (Neizão), ferroviário aposentado.

A previsão da família é que o corpo chegue a Assis por volta das 14 horas para ser velado e sepultado no final da tarde, no Cemitério da Saudade.

ON LINE – O administrador do Cemitério Municipal da Saudade, Fabiano Cavalcante, informou que “nos próximos 15 dias não haverá atendimento presencial para serviços administrativos”. O atendimento será apenas ‘on-line’, pelo telefone celular 99750-1353.