Um sepultamento em Assis nesta quarta-feira, 8 de janeiro

Há um sepultamento programado para esta quarta-feira, dia 8 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 9h30, será sepultado o senhor Nilson Gimenez, de 74 anos, que morava na rua Padre Anchieta. O corpo está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

A senhora Sueli Fátima da Silva Rocha, de 59 anos, presidente da Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Assis III, está sendo velada no Centro Comunitário do bairro. Às 9 horas, o corpo será levado para a vizinha cidade de Tarumã, onde será sepultado.

Na cidade de Maracaí, será sepultada Elza Maria de Siqueira, de 55 anos, que morava na rua Marechal Deodoro da Fonseca. O corpo está no Velório Municipal daquela cidade, mas a família ainda não definiu o horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!