Um sepultamento em Assis nesta quarta-feira

Há um sepultamento programado para esta quarta-feira, dia 27 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10h30, será sepultada Josiane Borges Queiroz Lima, de 30 anos, que morava na rua Londrina, no Jardim Paraná. O velório acontece na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 10 horas.

O senhor Orlando José das Chagas, de 92 anos, morador da rua Sebastião da Silva Leite, em Assis, será velado e sepultado na vizinha cidade de Cândido Mota.

Também em Cândido Mota, no final da tarde desta terça-feira, dia 26, foi sepultado o senhor Geraldo Zampieri, de 74 anos, que morava na rua Capivari, na vila Nova Florínea, em Assis.

Em Paraguaçu Paulista, morreu o senhor João Vitoriano da Costa, de 90 anos, que morava na rua Bernardino Garrossino, em Lutécia, onde acontecerá o sepultamento no início da manhã.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!